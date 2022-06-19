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لماذا لن يلتقي بايدن بـ'بن سلمان'؟

لماذا لن يلتقي بايدن بـ'بن سلمان'؟
الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

الخبر وإعرابه

العالم - الخبر وإعرابه

الخبر:
صرحت الولايات المتحدة رسميا أن بايدن وخلال زيارته إلى السعودية سوف لن يلتقي بن سلمان على انفراد.
إعرابه:
- لا يعقد الرئيس الأميركي جو بايدن لقاءاً خاصاً مع بن سلمان.. أولاً حتى لا يستفز الرأي العام داخل الولايات المتحدة الذي لا يزال حساسا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، وثانياً أن الاتهامات الموجهة لـ بن سلمان في قتل الصحفي جمال خاشقجي لا زالت ماثلة في أميركا وفي الغرب وفي المنطقة.
- فيما يحضر بن سلمان جنباً إلى جنب والده في الاجتماعات الأميركية-السعودية، وكذلك في اجتماعات متعددة الأطراف أخرى مع قادة دول مجلس التعاون وكذلك الأردن ومصر والعراق.. لكن ليس هناك شعور بالحاجة إلى عقد لقاء خاص بينه وبين بايدن.
- على الرغم من أن بايدن يسافر إلى المملكة العربية السعودية للاستنجاد في مواجهة أزمة الطاقة العالمية التي أشعلتها الحرب الأوكرانية الروسية ، لكن يجب ألا ننسى أن لحية بن سلمان ما زالت بكفّ الولايات المتحدة من أجل اعتلاءه العرش السعودي.. وبناء على ذلك فإن استياء بن سلمان لعدم لقاءه بايدن يكون منتفياً من الأساس.
- تعد نفس زيارة بايدن إلى السعودية نجاحا كبيرا بالنسبة لـ بن سلمان، ما يعتبر تحقيقها مقبولاً بأي ثمن.
- ربما تكلف مثل هذه اللقاءات ولي العهد السعودي تكلفة أعلى، أي أن يكون لقاء بايدن مع ولي العهد مشروطاً بتطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية.. فيجب أن ننتظر لنرى ما تخبيه التطورات المستقبلية.

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