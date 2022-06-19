وزيرة داخلية الاحتلال تزور المغرب لتوقيع اتفاقيات ثنائية

العالم ـ الاحتلال

وذكرت صحيفة "معاريف"، مساء اليوم الأحد، أن إيليت شاكيد ستزور المغرب، غدا الاثنين، وتلتقي مع وزراء الداخلية والخارجية والتخطيط والاقتصاد وكبار المسؤولين في المملكة المغربية، وتوقع على عدد من الاتفاقات الثنائية.

وأكدت الصحيفة الاسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن "شاكيد ستقوم بتوقيع اتفاقيات بشأن جلب عمال مغاربة في مجال البناء والتمريض إلى إسرائيل".

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلن كيان الاحتلال والمغرب، استئناف العلاقات بينهما بعد توقفها عام 2000، وأصبح المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.