الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢
٠٢:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

اوليانوف: قرار مجلس الحكام خطأ حسابات استراتيجي من قبل الغرب

اوليانوف: قرار مجلس الحكام خطأ حسابات استراتيجي من قبل الغرب
الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

وصف رئيس الوفد الروسي إلى محادثات فيينا القرار المناهض لإيران الصادر عن الترويكا الاوروبية والولايات المتحدة في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه سوء حسابات استراتيجي لكنه "غير مقصود" حسب اعتقاده.

العالم - أوروبا

وكتب ميخائيل أوليانوف في تغريدة له في حسابه على تويتر: يوفر قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير ، الذي قدمته الترويكا والولايات المتحدة ، سببًا (كافياً) للاعتقاد بأنهم سعوا إلى اخراج مفاوضات فيينا عن مسارها.

واضاف "لكنني أعتقد أنه كان خطأ حسابات استراتيجي غير مقصود ، وما زالت هذه الدول تبحث عن إنهاء ناجح لمفاوضات فيينا".

يذكر ان مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية صادق قبل اسبوعين على مشروع قرار قدمته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة ، استنادًا إلى مزاعم الكيان الصهيوني الكاذبة حول الانشطة النووية السلمية الايرانية.

وردا على اتخاذ هذا القرار ، علقت الجمهورية الإسلامية الايرانية تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي كان خارج نطاق اتفاق الضمانات، وكانت ايران تلتزم بها على أساس حسن النية فقط.

وقال أوليانوف قبل المصادقة على القرار إن "بعض أعضاء مجلس الحكام لا يفهمون حساسية الموقف ويضغطون من أجل حل غير مناسب لإيران". وقال "محادثات فيينا لم تعلمهم أن الضغط على طهران سيصعد التوترات."

روابط ذات صلة

اوليانوف يؤکد معارضة موسكو لمشروع القرار المعادي لايران في مجلس الحكام

اوليانوف: اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون متوترا

موسكو تنتقد مشروع قرار الوكالة الذرية بشأن ايران

اوليانوف: انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع ايران زعزع الاستقرار بالمنطقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اليمن.. احتجاجات ليلية على ارتفاع أسعار الوقود في عدن

اوليانوف: قرار مجلس الحكام خطأ حسابات استراتيجي من قبل الغرب

رئيسة الوزراء الفرنسية تعلق على نتيجة الانتخابات البرلمانية

الخارجية الايرانية تفند نبأ توقيع اتفاقية تجارية بين ايران ودونيتسك

الجيش العراقي يصطاد 'والي الأنبار' ومرافقيه

زيارة الرئيس التركماني لإيران شكلت بداية فصل جديد في العلاقات بين البلدين