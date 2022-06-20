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الاميرال ايراني: العدو عجز عن تحقيق أهدافه بمنطقة الخليج الفارسي

الاميرال ايراني: العدو عجز عن تحقيق أهدافه بمنطقة الخليج الفارسي
الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكد الاميرال " شهرام ايراني" قائد القوة البحرية التابعة للجيش الايراني، أن العدو بات عاجزا عن تحقيق اهدافه في منطقة الخليج الفارسي.

العالم - ايران

وبيّن الاميرال ايراني - في حديث لـ "فارس" اليوم الاثنين ردا على استفسار حول مدى تحقيق العدو أهدافه في مياه الخليج الفارسي - بأن العدو لم يحقق اهدافه في الوصول للحدود المائية الايرانية فحسب، بل تخلى عن هذه الاهداف ولم يعد له حضور جدي في المنطقة وبات عاجزا.

وأشار أن القوة البحرية تمكنت عبر التواجد الدائم في المسافات البعيدة من عرض البحر، أن تؤمن نظام الجمهورية الاسلامية باقتدار أمني في النقاط النائية.

وشدد على أن أمن المنطقة ليس بحاجة للمتطفلين في اشارة للقوات الاجنبية، ولرفع مستوى الامن في المنطقة يتطلب تعاون كل الدول الاقليمية وترسيخ علاقات الصداقة والاخوة فيما بينها.

وأكد الاميرال ايراني أن القوة البحرية التابعة للجيش الايراني تعتبر التعاون مع دول المنطقة من أركان الامن الاقليمي، حيث إن وجود العدو في المنطقة كان يتمحور حول "توفير الامن"، وبفضل الله بات هذا الأمن قائما بحضور القوات الجمهورية الاسلامية المقتدرة.

وحول أخر انجازات سلاح البحر الايراني، أوضح أن المدمرة " دنا" المحلية الصنع بالكامل هي أحدث الانجازات، إذ شاركت مؤخرا في مناورات دولية بمشاركة عدة دول وكانت مؤثرة وناجحة.

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الاميرال ايراني: العدو عجز عن تحقيق أهدافه بمنطقة الخليج الفارسي

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