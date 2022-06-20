ملخص المغاربية.. الملفات السياسية والاقتصادية في دول المغرب العربي

العالم - المغاربية

وفي الجزء الأول قالت مراسلة قناة العالم في تونس منيرة شريفي ان المشهد في تونس متوتر جدا وانه مشهد يفتح على أكثر من سيناريو باعتبار انه الافاق الحالية ليست آفاق توصل الى حل بل هي آفاق المزيد من التوتر.

وأضافت انه ليست هناك أي ردود فعل من السلطات على التوتر الحاكم في البلاد وأكدت ان الرئيس قيس سعيد لم يكن لديه أي تدخل من أجل كلمة طمأنة للشعب التونسي منذ قيامه بعزل القضاة.

الزميلة منيرة شريفي أضافت ان تونس تقدم على استفتاء بعد قرابة شهر وان الدستور الجديد الذي يتم عليه الاستفتاء لم يحدد بعد.

من جهته قال مراسل العالم في الجزائر الزميل توفيق تيقرين ان الحكومة الجزائرية اعتبرت ان اسبانيا تحاول ان تفرض أمر واقع على الجزائر سواء في علاقاتها الثنائية أو في علاقاتها على مستوى النظام الاقليمي في المنطقة ككل.

وأضاف ان التوتر بين الجزائر واسبانيا أضر بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين لأن حجم التبادلات يرتقى الى حوالى سبعة مليار دولار وان بابعاد الطاقة فإن الخاسر الأكبر هي الجزائر ولكن الجزائر أمامها السوق العالمية لشراء ما تحتاجه من منتجات مطلوبة.

وفي الجزء الثاني قال عضو جبهة الخلاص الوطني في تونس بلقاسم حسن ان قراءة الشعب التونسي للإضراب تعتمد على رواية وتفسير الاتحاد العام التونسي للشغل الذي أكد في أكثر من مناسبة أن هذا الاضراب هو اضراب نقابي، مطلبي، اجتماعي ولا علاقة له بأي بعد سياسي.

وأضاف ان الاتحاد أراد أن ينأى بالدور السياسي في التحركات الاجتماعية وكل التحركات التي وقعت في تونس منذ الخامس والعشرين من شهر تموز عام 2021.

بلقاسم حسن أكد ان الاتحاد العام التونسي تدخل في الصراع لحل الازمة بعد عدم تراجع الحكومة عن المنشور عشرين المتعلق بالمفاوضات مع الاطراف الحكومية المختلفة.

من جهته قال الباحث السياسي جعفر البكلي ان الحكومة التونسية تتحمل نصيبا وافرا من المشكلة التي وصلت اليها البلاد.

وأضاف ان المعروف هو ان الاضراب العام في تونس هو من اجل مطالب اجتماعية ولكن الخلفية السياسية ايضا موجودة في هذا الحراك بالنسبة للاتحاد العام للشغل ضد حكومة الرئيس قيس سعيد وضد الرئيس نفسه.

جعفر البكلي أكد ان الازمات الاقتصادية والاجتماعية في تونس هي مرتبطة بالازمة السياسية ولا يمكن أن يفصل التونسيون بين الازمات كلها.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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https://www.alalam.ir/news/6231973