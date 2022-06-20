جبري: المقاومة وحدها المؤهلة لمواجهة العدو الصهيوني

العالم- لبنان



وأفاد بيان للمكتب الاعلامي في الحركة انه "كان عرض للتطورات الراهنة، وتم التأكيد أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية الأساس والأهم للأمة الإسلامية والعربية".

وشدد الطرفان على "أن المقاومة وحدها المؤهّلة لمواجهة العدو، في ظل التراخي العربي والاندفاع نحو التطبيع، وكما أكدت كل التجارب والمواجهات مع هذا العدو، فإن المقاومة هي من تكسر شوكة العدوان وهمجيته، وعملية "سيف القدس" أكبر برهان ودليل.



كما تم التشديد خلال اللقاء على أن عملية "سيف القدس" شكلت نقلة نوعية في مسيرة المقاومة الفلسطينية، وعززت الصمود الفلسطيني، وقوة الردع والمواجهة لدى كل فصائل المقاومة، وباتت المقاومة تصنع السلاح والمسيّرات والصواريخ التي ترعب العدو، داعين إلى تعزيز الوحدة داخل الصف الفلسطيني، وإنهاء كل عناصر الانقسام الداخلي لمواجهة كل الأخطار التي تحدق به".



وختم البيان: "شدد اللقاء على ضرورة معالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والعمل على منحهم حقوقهم المدنية والإنسانية، عبر سن قوانين تنصفهم بصفتهم لاجئين وليسوا أجانب، يتطلعون إلى يوم التحرير والعودة".