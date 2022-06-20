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قتلى وجرحى في انفجارين بمدينة كابل وولاية ننغرهار

قتلى وجرحى في انفجارين بمدينة كابل وولاية ننغرهار
الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

قالت مصادر أمينة أفغانية إن 7 مدنيين قتلوا وأصيب آخرون بجراح اليوم الاثنين جراء تفجيرين استهدفا سيارتي نقل ركاب في كل من العاصمة (كابل) وولاية ننغرهار شرقي أفغانستان.

العالم ـ أفغانستان

وأكد مصدر أمني أن 3 من موظفي دائرة الصحة قتلوا وأصيب أكثر من 10 في تفجير عبوة استهدفت سيارة تقلّ موظفين حكوميين في مديرية غني خيل بولاية ننغرهار، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن.

وأضاف: في العاصمة الأفغانية كابل قتل 4 أشخاص وأصيب آخر في تفجير عبوة ناسفة وضعت في سيارة تقلّ مدنيين.

وتابع المصدر أن الشرطة الأفغانية بدأت تحقيقا بشأن ملابسات الحادث الذي يعدّ الثالث من نوعه خلال يومين، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

وجاء الحادث بعد يوم من هجوم آخر استهدف معبدا للسيخ بكابل وأودى بحياة شخصين على الأقل، وأثار هذا الحادث، الذي أعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عنه، مخاوف دولية بشأن موجة العنف الأخيرة في أفغانستان.

كما أدى انفجار وقع يوم الجمعة في مدينة قندوز الشمالية إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

ويحذر محللون من خطر اندلاع أعمال عنف من جانب مسلحين وأنه لا يزال قائما، إذ وقعت هجمات دامية عدة في الأشهر القليلة الماضية.

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