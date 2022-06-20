كرزاي يشيد بمواقف ايران الداعمة لامن واستقرار افغانستان

العالم - ايران

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي اليوم الاثنين سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية لدى كابول بهادر أمينيان.

وكتب كرزاي عبر حسابه على تويتر عن اللقاء أنه في لقائه مع السفير الإيراني ، أعرب عن تقديره لمواقف المسؤولين الإيرانيين في مختلف المناسبات ودعمها السلام والاستقرار والازدهار في أفغانستان.

وقد أشاد كرزاي مرارًا بدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشامل لأفغانستان واستقبالها ملايين اللاجئين ، ودعا طالبان إلى التعاون مع إيران في قضية المياه.

ولفت الى أن الجمهورية الإسلامية الايرانية تقف إلى جانب شعب أفغانستان منذ امد بعيد وفي الأوقات الصعبة ولم تتوانى عن تقديم اي مساعدة ممكنة، مؤكدا بأنه على افغانستان ايضا التعامل بصورة مناسبة تجاه ايران على اساس مبدا الجوار.

ويؤكد المسؤولون الإيرانيون دائمًا على ارساء السلام والاستقرار في أفغانستان ويعتبرون تشكيل حكومة شاملة بانه يعد عاملاً رئيسيًا في الأمن.

وفي هذا الصدد ، قال الرئيس الإيراني آية الله رئيسي ، في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الكازاخستاني ، أمس في طهران، إن الحاجة إلى تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان تعد إحدى القضايا المتفق عليها في الراي بين طهران ونور سلطان.