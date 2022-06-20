الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢
٠٣:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

تحقيق أمريكي: قاتل "شيرين" جندي من نخبة الاحتلال

تحقيق أمريكي: قاتل
الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

اكد تحقيق جديد أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) الأميركية أن الرصاصة التي قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة أطلقها جندي من قوات النخبة الإسرائيلية، في أثناء عدم وجود أي مسلحين فلسطينيين بالمكان.

العالم- فلسطين

وقال التحقيق بحسب موقع الجزيرة: إنَّ الأدلة تؤكد إطلاق 16 رصاصة من موقع قوات الاحتلال، وهو ما يتعارض مع الرواية الإسرائيلية، في حين أكدت الأدلة عدم وجود أي مسلحين فلسطينيين بالقرب من المكان الذي قتلت فيه الزميلة شيرين.

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن الرصاصة التي قتلت الزميلة شيرين أُطلقت من الموقع الذي كانت توجد فيه القافلة العسكرية الإسرائيلية.

وكانت شبكة الجزيرة قد نشرت صورة للرصاصة التي اغتيلت بها الزميلة شيرين أبو عاقلة، وقال تحقيق أجرته الشبكة إن الرصاصة انطلقت من بندقية من طراز "إم4" (M4).

وأشار التحقيق إلى أن الرصاصة كانت من عيار 5.56 ملم التي تستخدمها قوات الاحتلال، موضحا أنَّ تشوها أصاب الرصاصة بعد دخولها رأس شيرين وارتطامها بالخوذة التي كانت ترتديها.

وأظهر التحقيق إعادة محاكاة باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد لمعرفة المزيد عن نوع الرصاصة المستخدمة، وعيارها الناري، ونوع البنادق المحتمل استخدامها لإطلاق هذا النوع من الرصاص.

واستند تحليل الجزيرة إلى آراء خبراء عسكريين، ويوضح أن الرصاصة المستخدمة في اغتيال شيرين من النوع الخارق للدروع.

روابط ذات صلة

اشتيه: نرفض تسليم الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة وعلى 'إسرائيل' تسليم البندقية

شاهد.. 40 يوما على استشهاد شيرين ابوعاقلة.. ما مطالب اهلها؟

جيش الإحتلال الإسرائيلي یعترف ضمنياً بقتل شيرين أبوعاقلة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في ظل استمرار الأزمة بين البلدين... إسبانيا تبحث عن أسواق بديلة للجزائر

وزير الاتصالات : سنحقق وعد رئيس الجمهورية بتدشين الحكومة الذكية قبل موعده

استمرار عمليات التسوية بريف دمشق وحلب ودير الزور والرقة

الانواء الجوية تعلن موعد اجتياح العاصفة الترابية للعراق

اكبر وفد مصري يزور تل ابيب لبحث اتفاقية "الكويز"

أوكرانيا والغربُ وفلسطينُ والعربُ