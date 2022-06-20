محتجون يغلقون أهم الموانئ في عدن

العالم- اليمن

وذكر شهود عيان أن العشرات من المتظاهرين اغلقوا بوابة ميناء الزيت في منطقة البريقة، ومنعوا الناقلات الخروج من الميناء.

وأكدوا أن المحتجين أعلنوا اعتصامهم أمام بوابة الميناء، جراء تدهور الاوضاع المعيشية حتى عودة الاسعار لوضعها الطبيعي.

وتشهد مدينة عدن منذ أمس الأحد احتجاجات غاضبة بسبب ارتفاع سعر البنزين وانهيار منظومة الكهرباء، والفوضى الأمنية التي تضرب المدينة.

وقطع المتظاهرون العديد من الشوارع والرئيسية في عدن، المؤدية إلى قصر معاشيق في منطقة كريتر التي يتخذه مجلس الرياض وحكومة التحالف مقرا لهم.