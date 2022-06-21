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قادة الاتحاد الأوروبي يعتزمون منح أوكرانيا صفة العضو المرشح

قادة الاتحاد الأوروبي يعتزمون منح أوكرانيا صفة العضو المرشح
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية يوم الاثنين، بأن قادة دول الاتحاد الأوروبي مستعدون لمنح أوكرانيا رسميا صفة العضو المرشح للانضمام إلى الاتحاد.

العالم - أوروبا

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، أنه "سيتم اتخاذ الخطوة هذا الأسبوع، في قمة قادة الاتحاد الأوروبي يومي 23 و24 يونيو، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول مستعدة أيضا لمنح وضع المرشح لمولدوفا، وكذلك جورجيا، ولكنها تخضع لشروط إضافية".

وأشارت المصادر إلى أنه "إذا تمت الموافقة على وضع كييف مرشحا للعضوية، فسيتعين على السلطات الأوكرانية استيفاء عدد من الشروط من أجل تلبية جميع متطلبات الانضمام إلى الاتحاد".

وتابعت: "بالإضافة إلى تشريع إجراءات تعيين القضاة في المحكمة العليا، وتعزيز مكافحة الفساد، وتبني قوانين لمكافحة غسيل الأموال والأثرياء، والقضاء على التحيز الإعلامي من خلال جعل تشريعاتها في هذا المجال تتوافق مع المعايير الأوروبية، وكذلك استكمال الإصلاحات القانونية بشأن حقوق الأقليات القومية".

تجدر الإشارة إلى أن "المفوضية الأوروبية ستراقب عن كثب التقدم المحرز في جميع النقاط وستقدم تقريرا مطابقا في العام المقبل".

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