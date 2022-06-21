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تحالف الأحزاب المناهضة للعدوان يدين اغتصاب المرتزقة 6 يمنيات

تحالف الأحزاب المناهضة للعدوان يدين اغتصاب المرتزقة 6 يمنيات
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

استنكر تحالف الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان في اليمن، بأشد العبارات، الجريمة الوحشية التي أقدم عليها، مرتزقة تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي، باغتصاب 6 فتيات في منطقتي الجوير والسويهرة بمديرية حيس في محافظة الحديدة.

العالم - اليمن

وأشار تحالف الأحزاب في بيان له، إلى أن استمرار هذه الجرائم الدخيلة على مجتمعنا وقيمه الدينية والاجتماعية، والمدانة بكل الأعراف والتشريعات السماوية والوضعية، يمثل الوجه الحقيقي لتحالف العدوان وأدواته، الذي يسعى إلى استهداف الأرض والأعراض والكرامة وكل القيم الدينية والوطنية والإنسانية.

ولفت إلى أنه بقدر ما تمثله هذه الأفعال من انتهاك صارخ للقوانين الدولية، وتصنّف ضمن جرائم الحرب، إلا إنها تقابل بالصمت الدولي المثير للاستغراب، وهو ما يزيد من تشجيع تلك العناصر الإجرامية على ارتكاب المزيد من جرائم الشرف بحق حرائر اليمن.

وحمّل البيان دول تحالف العدوان، وفي مقدمتها النظامان السعودي والإماراتي، المسؤوليةَ القانونيةَ والأخلاقية والجنائية لهذه الجريمة وسابقاتها.

كما حمّل منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي مسؤولية الصمت عن هذه الجرائم ومرتكبيها، داعيا كل أحرار اليمن إلى الانتفاضة، دفاعا عن الأرض والعرض، واستمرار مسيرة التعبئة والتحشيد، وتعزيز التماسك الاجتماعي والوطني على طريق معركة التحرر الوطني الشامل.

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