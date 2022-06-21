النصر: تواقيع برلمانية لعقد جلسة طارئة "لتأدية اليمين الدستورية"

العالم-العراق

وقال الرديني في تصريح صحفي إن “هنالك جمع تواقيع لأكثر من 50 نائبا لأجل عقد جلسة طارئة والتي ستحدث خلال الأيام القليلة القادمة، ويتم فيها تأدية اليمين من البدلاء الخاسرين الأعلى في الدوائر الانتخابية التي انسحب منها نواب التيار الصدري”.

وأضاف، أن “الإطار الشيعي يجب أن يتحمل مسؤولية تشكيل الحكومة الجديدة، وخاصة أنه يعتبر الكتلة الأكبر داخل قبة البرلمان بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية”.

وتابع الرديني قوله: “حجم التوازنات والقوى سيختلف بصورة كبيرة داخل العملية السياسية والذي سيثبت خلال الفترة القليلة “، لافتا إلى أن” الإطار دخل في مرحلة المفاوضات مع شركاء العملية لتشكيل الحكومة”.