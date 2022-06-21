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الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لدعم مفاوضات سد النهضة

الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لدعم مفاوضات سد النهضة
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

قال الاتحاد الأوروبي،يوم أمس، إن الوصول لاتفاق مقبول وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي "أولوية قصوى"، معربا عن استعداده للمساعدة في المفاوضات متى رغبت الأطراف، القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.

العالم - افريقيا

جاء ذلك في بيان ختامي لمجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي انطلق يوم الأحد، في لوكسمبورغ، برئاسة وزير خارجية مصر سامح شكري، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الأوروبية جوزيب بوريل.

وأفاد البيان بأن "التوصل لاتفاق مقبول للأطراف وملزم بشان ملء وتشغيل السد في أسرع وقت ممكن بمثابة أولوية قصوى للاتحاد الأوروبي ومصر، لحماية الأمن المصري المائي ودعم الاستقرار في المنطقة ككل".

وأضاف: "يظل الاتحاد الأوروبي مستعدا لدعم المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي وممارسة دور أكثر نشاطا، في حال كون هذا الدور مرغوبا من كافة الأطراف".

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