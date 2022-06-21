العراق يصدر أول شحنة من الغاز السائل شبه المبرد

العالم-العراق

وقال مدير الشركة مالكوم مايس في بيان: "إنها لحظة تاريخية تسجلها شركة غاز البصرة، من خلال تصدير الشحنة الأولى من الغاز السائل شبه المبرد الذي يعد إنجازا كبيرا".

وأشار إلى أن ذلك جاء "نتيجة العمل بجد وبشكل متواصل لتحقيق الهدف الاستراتيجي من خلال تأهيل مرفأ أم قصر وتجهيزه بوحدات التبريد اللازمة لاستخدامها في عمليات التصدير".

وأردف مدير الشركة قائلا "نحن اليوم قادرين على تحميل وتصدير الغاز السائل بنوعيه، المضغوط وشبه المبرد على متن الناقلات".

وأكد أن هذه الخطوة "تمنحهم المرونة والفرصة لمضاعفة صادراتهم عالميا إلى ثلاث مرات عبر الناقلات".

وبين أن خطوة تصدير الغاز "ستضاعف الكمية المصدرة في الشحنة الواحدة"، مضيفا أنههم "سيحظون بالدخول إلى العديد من الأسواق العالمية التي تتعامل حصرا مع شحنات الغاز شبه المبرد".

يشار إلى أن العراق أصبح من الدول المصدرة للغاز السائل بدلا من استيراده منذ 2016، مما حقق ايرادات إضافية للاقتصاد.