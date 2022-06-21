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تفاصيل اعتقال عملاء للموساد جنوب شرق ايران

تفاصيل اعتقال عملاء للموساد جنوب شرق ايران
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

اعلن المدعي العام بمحافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق ايران) تفاصيل عملية اعتقال عملاء لجهاز المخابرات الاسرائيلي "الموساد".

العالم - ايران

وقال المدعي العام في زاهدان (مركز المحافظة) مهدي شمس آبادي في تصريح للمراسلين اليوم الثلاثاء: ان زملائنا في مديرية الامن راقبوا الوضع منذ حوالي ثمانية أشهر، عن كثب، حتى أن اغتيال العلماء النوويين كان على جدول أعمال بعض هؤلاء الأشخاص.

واضاف: من خلال الاشراف الاستخباراتي القوي، تم التعرف على أعضاء الخلية واعتقالهم في كل محافظة من المحافظات المختلفة، وهناك الكثير من الأدلة ضد هؤلاء الأفراد لدرجة أنهم لم يعترضوا على الإطلاق على أوامر القبض الصادرة.

وتابع شمس آبادي : القضية الآن في مرحلة التحقيقات الأولية وسيتم إصدار لائحة الاتهام وإرسالها إلى المحكمة قريباً.

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