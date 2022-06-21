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دعوة لحشد استقبال الأسير مصعب أبو شخيدم غدا الأربعاء

دعوة لحشد استقبال الأسير مصعب أبو شخيدم غدا الأربعاء
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

دعت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس، الجماهير الفلسطينية في الخليل، لاستقبال الأسير مصعب سميح أبو شخيدم.

العالم- فلسطين

وبينت الهيئة أنه من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال عن الأسير أبو شخيدم، غداً الأربعاء، 22 يونيو، بعد قصائه 11 عاما في سجون الاحتلال.

وأهابت الهيئة بالجماهير الفلسطينية، بالحشد والمشاركة في استقبال الأسير، في مدينة الخليل.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير أبو شخيدم، بتاريخ 23/08/ 2011، وهو أحد أعضاء الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وكشف الاحتلال العام الماضي عن تفاصيل تفجير حافلة إسرائيلية بالقدس عام 2011، والتي أظهرت دور الأسير مصعب أبو شخيدم في تجنيد المنفذ، وأسفرت العملية عن مقتل مستوطنة وإصابة العشرات، إلى جانب مشاركته في التخطيط لعمليات أخرى للمقاومة.

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