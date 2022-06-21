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وزير الخارجية السوري يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأبخازي

وزير الخارجية السوري يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأبخازي
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

تلقى وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية أبخازيا إينال آردزينبا ظهر اليوم بحثا فيه مجالات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى عدد من التطورات الإقليمية والدولية.

العالم - سوريا

وأكد الجانبان على تطابق وجهات نظر البلدين إزاء القضايا المشتركة وخاصة مواقفهما ضد سياسات الدول الغربية المتمثلة بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول وممارسة سياسات تتناقض مع حق الشعوب في السيادة والاستقلال وفرض الإجراءات القسرية على العديد من بلدان العالم بما يتناقض مع القانون الدولي وحقوق الشعوب.

كما عبر الجانبان عن وقوفهما إلى جانب روسيا في الدفاع عن أمنها وحدودها ومواجهة الخطط الغربية والإجراءات القسرية أحادية الجانب والحملات الإعلامية المضللة.

واتفق الوزيران على استمرار التواصل والعمل المشترك من أجل استكمال وتوقيع مذكرة تفاهم في مجال المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية السورية والأبخازية في أقرب وقت.

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وزير الخارجية السوري يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأبخازي

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