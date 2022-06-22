مراسل العالم: ضحايا زلزال بكتيكا بالمئات وسط ضعف فرق الاغاثة

خاص بالعالم

وقال مراسلنا ان المتحدث باسم حكومة طالبان اكد ان المساعدات المدنية والاطفاء وفرق الاغاثة لم تتمكن من الوصول الى هذه الولاية، بسبب التضاريس الجغرافية وضعف الامكانات التي تمتلكها الحكومة، وان عمليات انتشال جثث ضحايا الزلزال يقوم بها حالياً هم السكان المحليون ومن الشرطة والأمن الأفغاني في ولاية بكتيكا.

واضاف مراسلنا الى انه لم يحصل على احصائيات رسمية ودقيقة لحد الان، وان مسؤول ولاية بكتيكا هو من يقوم بالتواصل مع العاصمة كابول ويقدم احصائيات الضحايا حيث وصل عددهم الى 250 شخصاً.

هذا وافادت وكالة رويتز في وقت سابق ان 130 ضحية على الاقل سقطوا جراء هذا الزلزال، فيما قالتْ هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنّ الزلزالَ وقعَ على بُعْد 44 كيلومتراً من مدينة خوست جنوب شرقي أفغانستان، وعلى عمقِ 51 كيلومتراً.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إنّ الهزة شعر بها ملايين الأشخاص في باكستان وأفغانستان والهند على امتداد 55 كيلومتر تقريباً.