السيد الحوثي: العدوان خطط للقيام بتفجيرات واستهداف المواطنين في صنعاء

العالم- اليمن

واضاف السيد الحوثي في كلمة متلفزة ان العدوان حاول استهداف صنعاء عسكريا بالقصف المكثف وحدثت فيها عدد من أفظع الجرائم، لافتا الى انه استهدف صنعاء بالأسلحة المحرمة دوليا وحاول احتلالها بحملات عسكرية كبيرة .



واضاف : الأعداء جهزوا حملات عسكرية كبيرة لاحتلال صنعاء وخصصوا لتحقيق أهدافهم الوهمية والسرابية مليارات الدولارات، موضحا : كان من مؤامرات الأعداء على صنعاء إسقاطها من الداخل كما خططوا في فتنة ديسمبر التي سقطت بفضل الله.

وذكر السيد الحوثي: ان بعض الخلايا التي تم ضبطها جرى الإعلان عنها والبعض لم يعلن عنها لأسباب أمنية.

يتبع