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السيد الحوثي: العدوان خطط للقيام بتفجيرات واستهداف المواطنين في صنعاء

السيد الحوثي: العدوان خطط للقيام بتفجيرات واستهداف المواطنين في صنعاء
الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

قال قائد حركة انصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ان تحالف العدوان خطط للقيام بتفجيرات واستهداف المواطنين في صنعاء بالعمليات الأمنية والسيارات المفخخة، مؤكدا فشل الكثير من مؤامرات استهداف صنعاء أمنيا بفضل رجال وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات.

العالم- اليمن

واضاف السيد الحوثي في كلمة متلفزة ان العدوان حاول استهداف صنعاء عسكريا بالقصف المكثف وحدثت فيها عدد من أفظع الجرائم، لافتا الى انه استهدف صنعاء بالأسلحة المحرمة دوليا وحاول احتلالها بحملات عسكرية كبيرة .

واضاف : الأعداء جهزوا حملات عسكرية كبيرة لاحتلال صنعاء وخصصوا لتحقيق أهدافهم الوهمية والسرابية مليارات الدولارات، موضحا : كان من مؤامرات الأعداء على صنعاء إسقاطها من الداخل كما خططوا في فتنة ديسمبر التي سقطت بفضل الله.

وذكر السيد الحوثي: ان بعض الخلايا التي تم ضبطها جرى الإعلان عنها والبعض لم يعلن عنها لأسباب أمنية.
يتبع

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