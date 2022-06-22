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اتحاد النفط الكوبي يرغب بالتعاون مع صناعة النفط الإيرانية 

اتحاد النفط الكوبي يرغب بالتعاون مع صناعة النفط الإيرانية 
الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب رئيس اتحاد النفط الكوبي (أكبر شركة نفط في كوبا) نستور برز فرانکو، في لقاء مع الرئيس التنفيذي لمجموعة بترو بارس شمس‌ الدين موسوي عن رغبة الاتحاد كأكبر مجمع نفطي كوبي، في التعاون مع هذه الشرکة.

العالم - إيران

وفي إشارة إلى الاجتماع والمفاوضات الأولى بين الجانبين في المعرض الدولي الـ26 للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات، قال فرانکو: إن شركة بترو بارس هي أقوى شركة إيرانية في مجال النفط والغاز.

وأضاف فرانکو في لقاء مع وزير النفط الإيراني جواد أوجي: إن شركة بترو بارس متمكنة ولدينا الكثير من الدوافع للتعاون معها في مجالات استخراج النفط وإصلاح الآبار والخزانات والتدريب.

وعقب الاجتماع أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بترو بارس شمس‌ الدين موسوي على جدية هذه المجموعة للتعاون مع كوبا لتطوير الصناعة والنفط والغاز وتدريب القوات المتخصصة ونقل التكنولوجيا.

وتابع موسوي: نأمل في المزيد من التفاعل والتواصل على المستوى الفني والإداري، لبدء التعاون.

ووفقا للدراسات التي أجريت حتى عام 2016، تحتل كوبا المرتبة الـ68 في العالم مع 124 مليون برميل من احتياطيات النفط، وهي قادرة حاليا على استخراج حوالي 80 ألف برميل من النفط الخام يوميا .

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