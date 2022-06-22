25.5 مليار دولار تجارة إيران الخارجية من دون النفط خلال 3 أشهر

العالم - إيران



وقال مقدسي في تصريح له اليوم الأربعاء حول حجم التجارة الخارجية غير النفطية للبلاد في فصل الربيع (21 آذار/مارس-21 حزيران/يونيو): تم في الربع الأول من هذا العام (الإيراني) تبادل حوالي 36 مليون طن من البضائع بقيمة دولار 25.5 مليار دولار بين إيران ودول أخرى بنسبة نمو 19.5٪.

وأضاف: "حصة بلادنا من الصادرات من هذا الحجم التجاري كانت 27.7 مليون طن من البضائع بقيمة 13 مليارا و 69 مليون دولار، بزيادة نسبتها 21 في المائة مقارنة بربيع العام الماضي".

وبشأن واردات البلاد قال مدير عام مصلحة الجمارك: "بلغت واردات بلادنا خلال هذه الفترة أيضا 8 ملايين و 154 ألف طن بقيمة 12 مليارا و 464 مليون دولار بزيادة 18٪ عن نفس الفترة".

وأضاف نائب وزير الاقتصاد: "مع تقدم الصادرات على الواردات في ربيع هذا العام، أصبح الميزان التجاري للبلاد إيجابياً 605 ملايين دولار، وهو رقم غير مسبوق لبلدنا".

وبشأن وجهات تصدير البضائع الإيرانية في الربيع، قال مقدسي: الوجهات الخمس الأولى لصادرات البلاد في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري كانت؛ الصين بـ 4 مليارات و 214 مليون دولار، والعراق مليار و 824 مليون دولار، وتركيا مليار و 737 مليون دولار، الإمارات العربية المتحدة مليار و 645 مليون دولار والهند 424 مليون دولار.

وأوضح المدير العام لمصلحة الجمارك الإيرانية، بشان الدول الأولى المصدرة لإيران في الربيع قال: إن الدول الخمس الأولى من ناحية صادرات السلع إلى إيران هي كالتالي؛ الإمارات 3 مليارات و 426 مليون دولار، والصين 3 مليارات و 131 مليون دولار، وتركيا مليار و 273 مليون دولار، والهند 512 مليون دولار وألمانيا 456 مليون دولار.

وبشأن كمية الترانزيت الخارجي في الربيع، قال مقدسي: "في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، مر 3 ملايين 674 الف طن من البضائع الأجنبية عبر بلادنا، مسجلا نموا بنسبة 32٪ مقارنة مع ربيع العام الماضي.