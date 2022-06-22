"واشنطن بوست": أميركا التي تعمل على كبح أسعار الوقود ستضر بالإتحاد الأوروبي

النفط- أوروبا

ووفقا لهذه الصحيفة، فإن "إدارة الرئيس الأميركي ​جو بايدن​، قلقة من الارتفاع الحاد في أسعار ​البنزين​ وكإحدى الإجراءات الممكنة لخفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة تنظر الإدارة في مسألة حظر أو تقييد تصدير النفط"، معتبرًا أن "خطوة كهذه ستقلل من معروض النفط في الأسواق العالمية وستضع الاتحاد الأوروبي في موقف صعب للغاية، وذلك بعد أن فرض في وقت سابق حظرا شبه كامل على شراء النفط الروسي".

وأشار كاتب جوش روجين في هذا المقال إلى أن خطوة مثل هذه ستصب في مصلحة روسيا، وقال: "إذا قطعت الولايات المتحدة الإمدادات سيرتفع سعر النفط الخام وستكون هذه نعمة مالية لروسيا".

وأوضح أن "فرض حظر على صادرات النفط الأميركية سيكون خيانة للحلفاء الأوروبيين".