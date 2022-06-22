أمير عبداللهيان يعزي شعب أفغانستان بحادث الزلزال

العالم - إیران

وكتب أمير عبد اللهيان في تغريدة له على موقع تويتر تعليقا على الزلزال الذي وقع بالقرب من مدينة خوست جنوب شرق أفغانستان: "كجيران واشقاء ، نحن مع الشعب الأفغاني النبيل والصبور في هذه الأوقات العصيبة".

وقدم وزير الخارجية تعازيه لذوي الضحايا ، داعيًا الباري تعالى بالرحمة والمغفرة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

وأكد أمير عبد اللهيان: سيتم تسليم شحنة مساعدات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أفغانستان سريعا.

يذكر ان زلزالا بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر هز مدينة خوست ومناطق في جنوب شرق أفغانستان فجر الأربعاء.

وأسفر الزلزال عن مقتل ما لا يقل عن 1000شخصًا وإصابة مئات آخرين ، وفقًا لمسؤولين أفغان.