الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
١٠:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

أمير عبداللهيان يعزي شعب أفغانستان بحادث الزلزال

أمير عبداللهيان يعزي شعب أفغانستان بحادث الزلزال
الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

عزى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان شعب افغانستان بحادث الزلزال الذي خلف نحو 1000 قتيل ومئات الجرحى.

العالم - إیران

وكتب أمير عبد اللهيان في تغريدة له على موقع تويتر تعليقا على الزلزال الذي وقع بالقرب من مدينة خوست جنوب شرق أفغانستان: "كجيران واشقاء ، نحن مع الشعب الأفغاني النبيل والصبور في هذه الأوقات العصيبة".

وقدم وزير الخارجية تعازيه لذوي الضحايا ، داعيًا الباري تعالى بالرحمة والمغفرة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

وأكد أمير عبد اللهيان: سيتم تسليم شحنة مساعدات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أفغانستان سريعا.

يذكر ان زلزالا بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر هز مدينة خوست ومناطق في جنوب شرق أفغانستان فجر الأربعاء.

وأسفر الزلزال عن مقتل ما لا يقل عن 1000شخصًا وإصابة مئات آخرين ، وفقًا لمسؤولين أفغان.

روابط ذات صلة

بالفيديو.. مراسل العالم يستعرض حال المتضررين من زلزال افغانستان

زلزال افغانستان المدمر يزيد من أزمتها الاقتصادية الحادة

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى 950 قتيلا و610 جرحى

مراسل العالم: ضحايا زلزال بكتيكا بالمئات وسط ضعف فرق الاغاثة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أمير عبداللهيان يعزي شعب أفغانستان بحادث الزلزال

السعودية وتركيا عازمتان على بدء مرحلة جديدة من التعاون

إيران مهتمة بتطوير صناعة النفط والغاز في العراق

بالفيديو.. مراسل العالم يستعرض حال المتضررين من زلزال افغانستان

شاهد بالفيديو.. موقف متردد للاتحاد الافريقي من الآلية الثلاثية للحوار في السودان

لافروف يصل طهران ويلتقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي