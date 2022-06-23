ميقاتي رئيساً مكلفاً....!

العالم - لبنان

ووفقاً لمواقف الكتل والتكتلات والأحزاب والتيارات والمستقلين، يُرجّح نيل نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال، أكثرية الأصوات، بصرف النظر عن العدد زاد أو نقص أو من المنافس.

إذ أن بعص الكتل سمّت نواف سلام، والذي لم ينبس ببنت شفة حول ترشحه أو رغبته بالمنافسة، حتى أن من سماه يلعب لعبة ابتزاز ميقاتي ويرفع سعره من قالب الجبنة المراد اقتسامه من الحقائب الوزارية.....!

يضاف إلى ذلك، أن أسهم ميقاتي الإقليمية والدولية متقدمة على سلام أو غيره، خاصة الجانب الفرنسي، كما أن تصريحات ميقاتي تغازل الجميع بأسلوبه المعروف (تدوير الزوايا).....!

بالخلاصة نجيب ميقاتي عند الساعة السادسة من عصر يوم الخميس، هو رئيس مكلف، بالإضافة إلى كونه رئيس حكومة تصريف أعمال.....! السؤال: هل سيشكل حكومة ضمن مهلة معقولة أم يستمر مكلفاً فيصرّف الأعمال.....؟

د. نزيه منصور