اميرعبداللهيان: روسيا لا تعرقل الاتفاق في فيينا

العالم - ايران

وفي حوار خاص اجرته صحيفة "وشرني ليست" الكرواتية مع وزير الخارجية، تطرق اميرعبداللهيان الى مختلف القضايا الاقليمية والدولية وكذلك العلاقات الثنائية بين ايران وكرواتيا.

وسلط اميرعبداللهيان في الحوار، الضوء على الاتفاق النووي واسباب عدم حسمه والعقبات التي تعترض الاتفاق قائلا: في حال تحلى امريكا بالرؤية الواقعية كنا نقترب من الاتفاق اكثر من اي وقت مضى في الجولة السابقة من المفاوضات في شهر مارس الماضي إلا ان امريكا طرحت في تلك الفترة بعض القضايا الجديدة.

واوضح ان زملاءه اجروا مباحثات مفصلة مع ثلاث دول اوروبية والصين وروسيا إلا ان امريكا طرحت رؤية جديدة واعلنت ان الاشخاص الذين يتم شطب اسمائهم من قائمة العقوبات كنتيجة لهذه المفاوضات قد تدخل اسمائهم من جديد في قائمة العقوبات الامريكية.

واضاف اننا ابلغنا الجانب الامريكي بواسطة الاتحاد الاوروبي وعدد من الوسطاء، هل انتم تعملون على التوصل الى الاتفاق ام تريدون اطالة امد المفاوضات؟

ولفت اميرعبداللهيان ان بعض مثل هذه القضايا دفع المفاوضات بين ايران وامريكا عبر الاتحاد الاوروبي الى مرحلة جديدة وهي تستمر حتي هذه اللحظة.

یتبع..