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حكومة الدبيبة تنفي تحطم طائرة تقل عددا من وزرائها

حكومة الدبيبة تنفي تحطم طائرة تقل عددا من وزرائها
الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

تسبب عطل فني في هبوط طائرة كانت تقل بعض الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة اضطراريا في مطار بجنوب غربي العاصمة طرابلس.

العالم- ليبيا

وقال متحدث حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "عطل فني تسبب بهبوط لطائرة كان يستقلها عدد من الوزراء، في مطار في جادو بمنطقة الجبل الغربي، جنوب غربي العاصمة، ولا توجد أضرار".

يأتي ذلك بعد تداول أنباء عن تحطم المروحية قبيل إقلاعها من مطار جادو الليبي.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في مارس/آذار الماضي.

والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية، رغم انتهاء ولاية حكومته.

وكانت العاصمة الليبية قد شهدت خلال الأسابيع الماضية، تكراراً للاشتباكات بين مجموعات مسلحة مؤيدة للدبيبة وأخرى لباشاغا، في مشهد يعكس حجم المعضلة التي تعانيها البلاد، في ظل تنافس حكومتين على السلطة.

وتصاعد التوتر نتيجة رفض رئيس حكومة الوحدة المنتهية مهامها تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة التي كلفها البرلمان الليبي.

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