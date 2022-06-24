الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢
٠٦:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

صحيفة بريطانية: جونسون لا يستبعد ترحيل اللاجئين الأوكرانيين إلى رواندا

صحيفة بريطانية: جونسون لا يستبعد ترحيل اللاجئين الأوكرانيين إلى رواندا
الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة "الغارديان"، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لا يستبعد ترحيل اللاجئين الأوكرانيين في حالة دخولهم غير القانوني إلى البلاد إلى رواندا.

العالم - أوروبا

وقال جونسون: "إننا نصدر 130 ألف تأشيرة للأوكرانيين، ولديهم على الأقل طريقان جيدان جدا للدخول. ولكن إذا أتوا إلى هنا بشكل غير قانوني .. أخشى أن تكون الإجابة نعم، فمن الناحية النظرية يمكن أن يحدث ذلك (ترحيلهم)".

وزار جونسون أمس الخميس العاصمة الرواندية كيغالي. وخلال الزيارة، سئل عما إذا كان الأوكرانيون الذين وصلوا إلى بريطانيا بشكل غير قانوني، سيتم ترحيلهم إلى رواندا.

كان من المقرر أن تتم أول عملية طرد للمهاجرين من بريطانيا إلى رواندا مساء يوم 14 يونيو. ومع ذلك، تم إلغاء الرحلة في اللحظة الأخيرة بسبب قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والذي كانت بريطانيا غير راضية عنه.

وقعت بريطانيا ورواندا اتفاقية هجرة في 13 أبريل، والتي بموجبها سيتم ترحيل الأشخاص الذين تعترف بهم الحكومة البريطانية كمهاجرين غير شرعيين أو طالبي لجوء إلى رواندا.

روابط ذات صلة

مطالبة أممية لبريطانيا بعدم ترحيل اللاجئين لرواندا.. انتهاك للقانون الدولي

الامم المتحدة تحذر من تزايد أعداد النازحين في العالم ان استمرت أزمة الغذاء

السفير الروسي: بريطانيا ارسلت مذكرة بشأن مرتزقة محتجزين في دونيتسك

جونسون يقترح تدريب 10 آلاف عسكري أوكراني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تواصل الجهود لتسوية الأزمة في السودان

المئات يؤدون فجر "هبة الكرامة" في الأقصى

ترشيح وزير الخارجية الجزائري السابق ممثلا أمميا في ليبيا

الأردن.. إطلاق اسم إيمان إرشيد على قاعة في العلوم التطبيقية

مسؤول ايراني: نتطلع إلى إقامة علاقات متينة مع سوريا

البنك الدولي يخصص ميزانية لمواجهة الجفاف في الصومال