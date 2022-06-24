شاهد ما أروع هذا الفيديو

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الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

التصوير في غاية الروعة، للقلق بنى عشه على برج أجهزة ارسال واستقطاب شبكات الهاتف النقال

العالم - ايران

هذا المنظر البديع في قرية شكورجي بمحافظة زنجان بشمال غرب ايران.

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