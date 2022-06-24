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مراقبون يحذرون من تحول الصراع السياسي في تونس إلى أمني وعسكري

الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

بينما كان الرئيس قيس سعيد يحضر مراسم إحياء الذكرى السادسة والستين لتأسيس الجيش التونسي، اوردت وزارة الداخلية في ندوة صحفية معلومات تفيد بوجود مخطط يستهدف حياة الرئيس قيس سعيد ومؤسسة الرئاسة.

العالم - مراسلون

وافادت الوزارة باحباط عملية إرهابية في الساعات الماضية استهدفت امنيين أمام احد المقرات وصفتها بالحساسة.

ردا على ندوة الداخلية عقدت حركة النهضة بدورها ندوة صحفية طالبت فيها وزارة الداخلية بالكشف عن الاطراف الداخلية والخارجية المتورطة في مخطط استهداف الرئيس سعيد مؤكدة ان السلطات تعمل على إرهاب وتخويف واقصاء حركة النهضة لاغير.

وطالب عماد الخميري الناطق الرسمي باسم حركة النهضة في مؤتمر صحافي وزارة الداخلية بالكشف عن الجهات الداخلية والخارجية المتورطة في استهداف رئيس الجمهورية قيس سعيّد وأمن الدولة، مؤكدة أن هناك محاولات لتشويه الحركة من خلال الحملات التضليلية وربطها بها للتغطية على عجز الانقلاب وأنها مستهدفة، وهناك محاولات للزج بقياداتها في ملفات مغلوطة".

حركة النهضة عبرت عن تنديدها بايقاف امينها العام الاسبق المستقيل حمادي الجبالي على ذمة ملف جمعية خيرية يشتبه في ضلوعها بعمليات تبييض اموال.

فيما حذّر مراقبون من تحول جذري في طبيعة الصراع السياسي نحو استعمال ادوات أمنية وعسكرية.

الفوضى السياسية تفتح على مخاطر كبيرة تستهدف أمن الدولة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. مراقبون يحذرون من تحول الصراع السياسي في تونس إلى أمني وعسكري

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