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خطيب جمعة طهران: الشهید بهشتي كانت لديه طاقة ادارية هائلة على الصعيد الدولي

خطيب جمعة طهران: الشهید بهشتي كانت لديه طاقة ادارية هائلة على الصعيد الدولي
الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٥١ بتوقيت غرينتش

أشار امام جمعة طهران المؤقت حجة الاسلام كاظم صديقي الى قرب حلول ذكرى استشهاد رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق و72 من اصحاب الامام الخميني طاب ثراه معتبرا هذا الشهيد بأنه كان يملك طاقة ادارية هائلة ليس على الصعيد الداخلي فحسب، بل كانت لديه هذه الطاقة على الصعيد الدولي ايضا.

العالم - ايران

واعتبر سماحته الشهيد البهشتي بأنه كان معمار الجهاز القضائي وأحد كبار المفكرين في تاريخ الشيعة حيث كان عالما مجاهدا بارزا موضحا ان هذا الشهيد الغالي كان يتميز الفكر لتشكيل التنظيم وتربية العناصر والطاقات الكفوءة.

وقال امام الجمعة المؤقت في طهران: ان شهيدنا الغالي استشهد مظلوما حيث لم يعرف بعد مكانته الحقيقية وكان طاقة لم تعرف التوقف عن النشاط ابدا ولم يفكر سوى بالعمل لوجه الله تبارك وتعالى وكان كالطود الشامخ امام المشاكل بارادة صلبة لن تلين.

واشار حجة الاسلام صديقي الى مؤامرات الاعداء في اغتيال الشخصيات الاسلامية وقال: ان هؤلاء عمدوا الى اغتيال شخصيته قبل اغتياله جسديا اذ ادى استشهاده كجده الحسين (ع) الى فضح النفاق والمنافقين.

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