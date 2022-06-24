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الهلال الأحمر الايراني يرسل مساعدات انسانية إلى أفغانستان

الهلال الأحمر الايراني يرسل مساعدات انسانية إلى أفغانستان
الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

قال رئيس جمعية الهلال الأحمر في مدينة باكدشت: بعد الزلزال الذي ضرب أفغانستان، تم إرسال مساعدات إنسانية من جمعية الهلال الأحمر لمحافظة طهران إلى هذا البلد من قاعدة ثامن الحجج (ع) في مدينة باكدشت.

لعالم - ايران

وقال صفر علي حسين أبادي لمراسل (إرنا) اليوم الجمعة: توجد في محافظة طهران أربع قواعد إلاغاثة واحدة من أكبرها تقع في مدينة باكدشت وفي حوادث مختلفة يتم ارسال المساعدات المخزونة في هذه القاعدة الى مناطق الحادث للمساعدة الإنسانية.

واضاف: قام رجال جمعية الهلال الأحمر الباكستاني الليلة الماضية بعد الزلزال الذي ضرب أفغانستان بتحميل البضائع اللازمة في المناطق التي ضربها الزلزال في مناطق أفغانستان الصديقة والمجاورة وأرسلوا هذه المواد إلى هذه المناطق".

وأشار حسين أبادي إلى أن هذه السلع شملت400 خيمة إغاثة و 800 لوح سجاد.

وضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر صباح الاربعاء منطقة كيان بولاية بكتيا الواقعة ب44 كيلومترا مدينة خوست بجنوب شرق افغانستان اسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص.

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