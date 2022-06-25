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وفد حماس في لبنان يلتقي وفدًا من الجبهة الشعبية

وفد حماس في لبنان يلتقي وفدًا من الجبهة الشعبية
السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

بحث وفد من حركة "حماس" برئاسة إسماعيل هنية والذي زار لبنان، مع وفد من قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة نائب الأمين العام جميل مزهر، التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية على الصعيد الميداني والسياسي.

العالم - فلسطين

واستعرض اللقاء الذي نظم أمس في بيروت، ما يجرى في مدينة القدس المحتلة من تسارع في عملية التهويد ومحاولات الاستيلاء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وكذلك محاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، والتصعيد الميداني ضد قطاع غزة، وتصاعد الاستيطان في الضفة، وسبل التعامل مع هذه الوقائع وخاصة عبر المقاومة الشاملة.

وناقش اللقاء محاولات الاحتلال اختراق المنطقة عبر بوابة التطبيع ومحاولة صياغة تحالفات إقليمية ضارة تعزز مساعي الكيان الصهيوني نحو الهيمنة، فضلًا عما يقوم به الاحتلال من سرقة ثروات الأمة بما يتطلب تثبيت القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة، وبذل الجهد المكثف لقطع الطريق أمام توغل الاحتلال على حساب قضيتنا وشعوب المنطقة.

ودار نقاش حول سبل ترتيب البيت الفلسطيني وتعزيز مشروع المقاومة، وتطوير العمل المشترك لمواجهة مخططات الاحتلال في مختلف الاتجاهات نحو تحقيق الأهداف العليا وثوابت الشعب الفلسطيني.

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