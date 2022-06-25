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جثة القذافي تطفو ثانية.. فيديو مريب من الصحراء!

السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

قبل 11 سنة دفن العقيد الليبي معمر القذافي مع ابنه المعتصم بمكان سري في قلب الصحراء، بعد خمسة أيام من اعتقال الزعيم المخلوع وقتله.

العالم- أفريقيا

وحظي هذا المقطع بآلاف المشاهدات، وبعشرات آلاف التفاعلات على موقع تيك توك، كما شورك بكثافة عبر صفحات عدّة على فيسبوك، بحسب ما أفادت فرانس برس.

غير أن الفيديو لا يمت بصلة إلى القذافي. فقد تبين أن الحساب الذي نشره أولاً على موقع تيك توك بتاريخ 7 يونيو 2022، أوضح أن ما يظهر فيه هو دمية بلاستيكية تستخدم في التصوير.

كما عاد مجددا وأكد بعد انتشار المقطع على أنه لجثة القذافي، لينشر قبل فيديو آخر للدمية نفسها في شاحنة، فيما ظهرت في الخلفية على ما يبدو معدات تصوير.

كذلك تبين من لوحة تسجيل الشاحنة والفيديوهات الأخرى المنشورة في الحساب أن تلك المشاهد ملتقطة في صحراء وادي رم في الأردن.

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جثة القذافي تطفو ثانية.. فيديو مريب من الصحراء!

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