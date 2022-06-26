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افتتاح دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالجزائر وسط حضور رسمي

افتتاح دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالجزائر وسط حضور رسمي
الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

انطلقت، مساء أمس، الدورة التاسعة عشرة لألعاب البحر الأبيض المتوسط بمدينة وهران غربي الجزائر في أجواء احتفالية شهدت حضورا رسميا.

العالم - الجزائر

واحتضن ملعب مدينة وهران الأولمبي حفل الافتتاح بحضور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وأمير قطر تميم بن حمد، ونائب الرئيس التركي فؤاد اقطاي، وحاكمي جمهورية سان مارينو أوسكار مينا وباولو رونديلي، ووزراء من عدة دول.

كما شهد حفل الافتتاح في ملعب المركب الأولمبي "ميلود هدفي" الذي يسع 40 ألف متفرج حضورا جماهيريا كبيرا وسط أجواء احتفالية.

وشهد العرض الفني لحفل الافتتاح عشرات اللوحات الفنية في شكل سيناريو يحكي تاريخ وعادات وثقافة البلاد ومدينة وهران التي احتضنت هذه المنافسة المتوسطية.

وتقام البطولة في وهران بمشاركة 26 دولة متوسطية في دورة يجري التنافس فيها على ميداليات 24 رياضة فردية وجماعية وتنتهي يوم 6 يوليو/ تموز القادم.

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افتتاح دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالجزائر وسط حضور رسمي افتتاح دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالجزائر وسط حضور رسمي

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افتتاح دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالجزائر وسط حضور رسمي

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