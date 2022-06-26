بعد هجمات تعرض لها.. طالباني يزور حقل 'كورمور' الغازي

العالم-العراق

وبحسب تغريدة لطالباني، فقد "رافقه وزير البيشمركة ووزير الثروات الطبيعية وكالة ووكيل وزارة الثروات ومسؤولين امنيين، كذلك مع المسؤولين في شركة دانة غاز".

وطمأن طالباني، "بالعمل على حماية ارواح العاملين في الحقل وانهم كحكومة اقليم ليسوا بمعارضين لحركة ذهاب واياب العاملين وانهم على تواصل مع الجهات ذات العلاقة في بغداد لإيقاف الهجمات تلك".

ولفت الى أن "حقل الغاز مستمر بالعمل ولن يتوقف"، مؤكداً ان "الهجمات لم تؤثر على انتاج الغاز الطبيعي والغاز السائل".

وتأتي الزيارة في وقت تعرض مشروع توسيع حقل كورمور الغازي لهجمات صاروخية خلال الأيام الماضية.