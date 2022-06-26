أهم عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأحد 26 يونيو2022

اطلاعات ..

رئيس الجمهورية يؤكد إستعداد إيران لإرسال مساعدات إنسانية للشعب اليمني

ابرار..

الوزير عبد اللهيان .. مسار مفاوضات فيينا سيستأنف في القريب العاجل

آرمان ملي ..

إنتعاش الآمال بشأن إستئناف مفاوضات إحياء الإتفاق النووي مرة أخرى

جوان ..

صنعاء تحذر .. زيارة بايدن المرتقبة للسعودية قد تحمل رسائل ومؤشرات تصعيد بالمنطقة

رسالت ..

التحالف السعودي يواصل إنتهاكاته الصارخة لوقف إطلاق النار ولبنود الهدنة في اليمن

رويش ملت ..

رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس.. دبلوماسية توطيد علاقات الجيرة أفشلت الحظر الأمريكي المهزوز

عصر ايرانيان ..

موجة فوضى عارمة جديدة بأمريكا .. مظاهرات ضخمة ضد المحكمة العليا وسياسات بايدن

وطن امروز ..

لقاء السيد حسن نصر الله وإسماعيل هنية, إتحاد صريح ومعلن ضد الكيان الصهيوني

كيهان ..

وضع تصاميم بناء محطة نووية إيرانية مئة بالمئة لإنتاج الطاقة الكهربائية

قدس ..

الترويج لمشروع تشكيل ناتو شرق أوسطي , خدمة يقدمها حكام عرب لأمريكا والصهيونية

مردم سالاري ..

ملك الأردن يدافع عن مشروع تشكيل ناتو شرق أوسطي بمشاركة الكيان الصهيوني

ايران ..

تغييرات جديدة في التحالفات السياسية في العراق وتزايد الثقل النيابي للإطار التنسيقي

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأحد

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رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في مقالها الذي يحمل عنوانها تساؤل يقول (هل ستكون زيارة بوريل مفيدة حقا ؟ ).. هناك تساؤلات جدية عن مدى اهمية وجدوى زيارات المسؤولين الاوروبيين وخاصة جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي لبلادنا بشأن مفاوضات فيينا واحياء الاتفاق النووي.

(إن زيارات كهذه ستفقد معناها رغم كل التصريحات الإيجابية الظاهرة فيما لو واصلت الترويكا الأوروبية مواقفها السلبية عمليا) , فهذه الترويكا لعبت دورا سلبيا كبيرا في دفع الامور باتجاه اصدار مجلس الحكام قرارا ضد ايران , كما انها تتخذ مواقف منقادة تماما لامريكا في مفاوضات فيينا, وفي افضل الحالات تتحرك للقيام بوساطات باهتة دون طرح اية مبادرات ايجابية واقعية . ان انعكاسات زيارة بوريل الاخيرة يمكن ان تكون ايجابية على صعيد مفاوضات فيينا فيما اذا كانت هذه الزيارة نابعة عن تصور اوروبي واضح ومستقل بشأن احياء الاتفاق النووي وليست مجرد زيارة توضيح وتبرير مواقف امريكية .

سياست روز ..

كتبت صحيفة سياسة روز في مقالها ( أين هو الناتو الشرق اوسطي؟) .. ملك الاردن الملك عبد الله الثاني ابدى مؤخرا حماسه الكبير لمشروع ايجاد حلف ناتو شرق اوسطي على غرار حلف شمال الاطلسي الناتو . ( أن فكرة الناتو الشرق أوسطي هي الناتو العربي نفسها المطروحة بحكم ترامب لكنها أكثر صراحة بشأن مشاركة الكيان الصهيوني) ومشكلة مثل هذه المشاريع تتمثل في رهان بعض النظم العربية على دعم امريكا والكيان الصهيوني وفي الوقت الذي دخلت فيه امريكا نفسها حقبة افول وانكفاء عسكري واستراتيجي بالمنطقة والعالم وكذلك دخول الكيان الصهيوني لما يعتبره خبراء بالكيان نفسه بمرحلة تفكك وانهيار داخلي تطرح الف علامة استفهام حول مصيره . ان فكرة اقامة مثل هذه المشاريع الفاشلة بنواياها العدوانية الشريرة لن تؤدي سوى الى فقدان تلك النظم الاقليمية التي تراهن عليها لما تبقى لها من مكانة وماء وجه وكرامة مقابل شعوبها .

ابرار ..

صحيفة ابرار سلطت الضوء على جانب من اجواء الصراع الامريكي الغربي مع الصين وكتبت في تقريرها ( تشكيل مجموعة الباسفيك) ...البيت الابيض اعلن مؤخرا عن تشكيل مجموعة تضم امريكا ونيوزيلندا واليابان واستراليا وبريطانيا باسم " مجموعة الباسفيكي " او "مجموعة المحيط الهادئ" هدفها توثيق علاقات دبلوماسية واقتصادية مه الجزر بالميحطين الهادئ والهندي . ( إن هذه الخطوة تأتي لمواجهة النجاح الذي حققته الصين بإقامة علاقات قوية مع مجموعة الجزر المتناثرة بجنوب المحيط الهادئ) وحسب محافل مقربة من البيت الابيض فأن تشكيل هذه المجموعة ثاني خطوة امريكية بعد ابرام واشنطن لاتفاقية اوكوس الامنية مع استراليا وبريطانيا العام الماضي في مسار مواجهة نجاح الصين في تعزيز نفوذها الاقتصادي والتجاري والعسكري بالمحيطين الهادئ والهندي .

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( زيارات المسؤولين الأوروبيين لن تغير سياسات بلادنا ).. زيارة جوزيب بوريل الاخيرة لطهران جاءت في الوقت الذي تراجعت فيه ثقة بلادنا بدرجة كبيرة بمصداقية اوروبا والترويكا الاوروبية في المفاوضات النووية بفيينا بسبب تنصلها من التزاماتها وتعهداتها في الاتفاق النووي . ( إن أوروبا تجاهلت حتى الحد الأدنى من التزاماتها في الإتفاق النووي منذ خروج أمريكا ترامب من عضويته ) كما اتخذت الترويكا الاوروبية مواقف منقادة بالكامل لسياسات ترامب ضد بلادنا وهي وتواصل نفس هذا الانقياد اليوم ايضا لادارة بايدن, ان الترويكا الاوروبية التي تتظاهر بالحرص على احياء الاتفاق النووي لم تطرح اية مبادرات ايجابية واقعية لصالح هذا الهدف . و زيارة بوريل لايران, لن تكون مفيدة الا اذا كانت بداية لحدوث تغيير واقعي في الرؤية الاوروبية لصالح التعامل بمصداقية واستقلالية مع ايران لاحياء الاتفاق النووي , وفي غير هذه الحالة فمن غير المجدي ان تراهن اوروبا على مثل هذه الزيارات للتاثير على مواقف وسياسات بلادنا المبدئية الثابتة المعروفة .

قدس ..

تساءلت صحيفة قدس عن ( أهداف "إسرائيل" والسعودية في المنطقة ) في مقال لها بهذا العنوان قائلة ... هناك تحركات وتبادل زيارات سرية بين الكيان الصهيوني والسعودية الى جانب تحركات وارتباطات الكيان العلنية مع نظم التطبيع العربية و قيام ولي عهد السعودية بجولة اقليمية مع زيارة مرتقبة لبايدن لتل ابيب والرياض وكلام عن ناتو شرق اوسطي وغير ذلك. ( إن مجموعة هذه الأحداث والتطورات تطرح تكهنات بوجود عدة سيناريوهات من ورائها , سيناريوهات تستهدف جبهة المقاومة بمجملها) السيناريو الاول يقول ان هدف هذه التحراكات ومشروع ايجاد ناتو شرق اوسطي يضم نظم تطبيع عربية والكيان الصهيوني هو التصدي لايران مباشرة. والسيناريو الاخر يقول ان هدف هذه التحركات اضعاف حزب الله لبنان والمقاومة الفلسطينية لفرض واقع جديد. والسيناريو الثالث يقول ان هدف ايجاد ناتو شرق اوسطي هو دفع الامور لحافة حرب مع ايران دون خوضها لجر رجل امريكا المترددة المهزوزة. وبطبيعة الحال يبدو واضحا ان كل هذه التكهنات تنتهي بنتيجة واحدة وهي ان الهدف هو جبهة المقاومة في المنطقة ولكن مثل هذه المخططات محكومة بالفشل مقدما مع تغير موازين القوى الاستراتيجية بالمنطقة والعالم .