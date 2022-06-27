علي باقري: زيارة بوريل لإيران لا علاقة لها بمحتوى الاتفاق النووي

العالم - ايران

واشار محسني بندبي المتحدث باسم تكتل المستقلين الولائيين في مجلس الشورى الإسلامي الايراني الى اجتماع التكتل الذي عقد بحضور علي باقري رئيس فريق التفاوض النووي الإيراني الاحد قائلا: في اجتماع اليوم ( امس) ، قدم رئيس الفريق المفاوض الإيراني تقريراً عن ظروف وأوضاع ومدى تقدم المفاوضات".

ونوه إلى رد رئيس فريق التفاوض الإيراني على أسئلة النواب في التكتل، وقال: ان باقري شدد على أن الحكومة تتمسك بمبادئ الدولة وصامدة وحاولت عدم ربط اقتصاد ومعيشة الشعب بالاتفاق النووي.

وقال محسني بندبي: في هذا الاجتماع ايد رئيس فريق التفاوض الإيراني الراي بان المفاوضات اصبحت استنزافية، لكنه شدد على أن عملية التفاوض هي تحت سيطرة الفريق المفاوض الايراني.

واشار الى ان باقري لم يقدم اجابة حاسمة حول موعد الوصول الى نتيجة من المفاوضات وقال: ان رئيس الفريق الايراني المفاوض اكد بان للمفاوضات طرفين وان الطرفين يجب ان يصلا ان اتفاق معا، كما اشار باقري الى هذه النقطة وهي ان زيارة مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي الى ايران لا علاقة لها بمحتوى الاتفاق النووي.