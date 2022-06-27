نائب الرئيس الايراني يؤكد ضرورة تنفيذ الاتفاقات بين طهران وبغداد سريعا

العالم - ايران

وقال مخبر ، في تصريحه مساء الأحد ، خلال اجتماعه في طهران مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ، إن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والعراق لا تقتصر على الجوار ، وهي عميقة جدا ، مضيفا: ان الاستقلال والازدهار والاستقرار والأمن في العراق تحظى بالاهمية للمسؤولين والشعب الإيراني.

كما شدد النائب الأول لرئيس الجمهورية على أن الأعداء يخشون التقارب والتناغم بين حكومتي وشعبي إيران والعراق ، قائلاً: على إيران والعراق أن يتوخيا الحذر من التحريضات واثارة الخلافات من قبل اعداء الشعبين ، ولكن من المؤكد ان التضامن التاريخي والديني العميق جدا بين شعبي البلدين على مر التاريخ ، يشكل عقبة وسدا كبيرا امام مؤامرات المناهضين للشعبين.

وأكد مخبر أن التعاون بين الحكومتين في المجالات الأكاديمية والنقل والاستخراج من الحقول النفطية المشتركة والطاقة والخدمات الفنية والهندسية والطبية والصحية قد اصبحت ممهدة في فترة الحكومة الثالثة عشرة وقال: ان تطوير طرق المواصلات بما في ذلك السكك الحديدية والبرية والبحرية مهم جدا للتنمية الاقتصادية للبلدين.

كما أشاد بجهود رئيس الوزراء والحكومة العراقية لإلغاء التأشيرات الجوية والبرية بين البلدين ، وشدد على أن "هذا العمل المهم للحكومة العراقية بامكانه أن يؤدي إلى توسيع العلاقات وزيادة السفر بين شعبي البلدين".

وأشار النائب الأول لرئيس الجمهورية إلى أهمية حل مشكلة الغبار وضرورة النظر في حلول مختلفة لهذه القضية في البلدين وقال: حل مشكلة الغبار من وجهة نظر اقتصادية وبيئية يعد من أهم الاهتمامات بين الدولتين ولحلها يمكن تنفيذ خطة وطنية كبيرة ومشتركة لزراعة الأشجار في البؤر الحرجة التي ينطلق منها الغبار.

*الكاظمي: هناك مجالات وخطط كبيرة للتعاون بين البلدين

وفي إشارة إلى العديد من القواسم التاريخية والدينية والثقافية المشتركة بين إيران والعراق ، قال رئيس الوزراء العراقي: "هناك مجالات وخطط كبيرة للتعاون بين البلدين ، وبناءً على ذلك ، فإن الحكومة العراقية عازمة على تنفيذ الاتفاقيات في أقرب وقت ممكن ".

ونوه الكاظمي إلى جهود الحكومة العراقية لتسهيل إصدار التأشيرات للزوار الإيرانيين والعراقيين ، وقال: "بجهود مسؤولي البلدين ، سيتم قريبا ازالة المعوقات والمشاكل القائمة في طريق الزيارة إلى العتبات المقدسة خاصة في ايام الأربعينية ويمكن للإيرانيين السفر الى أماكن الزيارة بسهولة ومن طرق مختلفة".

وفي هذا الاجتماع ، استعرض الجانبان احدث اوضاع التعاون المتفق عليه سابقًا في مختلف المجالات الاقتصادية ، وتبادلا وجهات النظر حول إزالة العقبات وتسريع هذه الإجراءات.