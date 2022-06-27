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مناورات في المغرب.. تعاون عسكري برسائل سياسية- الجزء الثاني

الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

هو تعاون عسكري برسائل سياسية، مناورات الاسد الافريقي في المغرب بمشاركة اكثر من 7 آلاف جندي من المغرب والولايات المتحدة ودول اخرى.

خاص بالعالم

ولاول مرة يحضرها كيان الاحتلال الاسرائيلي، فالمناورات التي تعد الاهم على المستوى الافريقي عنوانها العريض تعزيز القدرات الدفاعية للدول المشاركة.

وهو العنوان نفسه الذي تمددت به القوات الامريكية في القارة السمراء لتتحول هذه المناورات الى صندوق رسائل في العالم وافريقيا حيث يخفت نجم الدول الاطلسية مقابل حضور صيني وروسي متزايد.

هذا الموضوع يناقشه برنامج المغاربية مع ضيفي الحلقة..

البرلماني المغربي السابق الدكتور عبد الصمد بلكبير

الخبير العسكري الجزائري الدكتور احمد ميزاب

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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