شاهد.. تفاصيل إعدام سبعة جنود سودانيين في اثيوبيا

العالم - مراسلون

واوضح مراسل قناة العالم الاخبارية في الخرطوم، خلال نشرة الاخبار، أن حادثة اسر الجنود السودانيين وقعت في 22 من يونيو اثر كمين وضعته، قوات اثيوبية، مدعومة من قبل مليشيات مسلحة معروفة باسم "الشفتة" في منطقة الفشقة الصغرى على الحدود السودانية الاثيوبية، والتي استعادتها الجيش السوداني في عام 2020 اثر معارك محتدمة مع الجيش الاثيوبي.

وحول رد السودان على هذه الاعدامات قال مراسلنا، إن السودان سيرد بشكل حاسم وكبير ازاء هذه الاعدامات المرفوضة دوليا بحسب قوانين حماية الاسرى، مشيرا الى ان قرار الرد جاء عبر بيان للناطق الرسمي للجيش السوداني.

واشار مراسلنا الى ان التوتر يسود في الحدود الاثيوبية الاسودانية منذ عام 2020 بسبب تعيين الحدود، وكذلك تشييد سد النهضة الإثيوبي للطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق، ولكن في الاونة الاخيرة هذا التوتر بلغ ذروته، وهذه الاعدامات ستزيد حدة التوتر، وستكون لها تداعيات كبيرة على العلاقات بين الدولتين.



المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...