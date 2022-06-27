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العراق يعلن العثور على رفاة 22 شهيدا إيرانيا ابان الدفاع المقدس

العراق يعلن العثور على رفاة 22 شهيدا إيرانيا ابان الدفاع المقدس
الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع العراقية أنها عثرت على رفاة 22 شهيدًا إيرانيًا ابان الدفاع المقدس (الحرب التي فرضها نظام صدام المقبور على ايران) والتعرف حيث تم التعرف على هوياتهم.

العالم-العراق

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، امس الأحد، العثور على جثث 22 شهيدا إيرانيا استشهدوا في فترة الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتم التعرف على هوياتهم، وفق ما أفادت وكالة انباء فارس.

وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان ، إن “مديرية حقوق الإنسان في الدائرة القانونية لوزارة الدفاع، قامت باستخراج 25 رفاتاً لجنود عراقيين من ضمنها 3 رفات من معلومي الهوية، و22 رفاة لشهداء إيرانيين منهم 11 رفاة معلوم الهوية”.

وأوضحت الدفاع العراقية، أنه “تم العثور على الرفات في قواطع عمليات البصرة، وميسان، وواسط، وديالى، كما تم إيداعها في مستودعات الحفظ بشعبة تسلم وتسليم الشهداء في البصرة، تمهيداً لنقلها الى الطب الشرعي في العاصمة بغداد، لإكمال الفحوصات الطبية”.

وأشارت إلى أن هذه العملية تأتي “استمراراً لعمليات الحفر المشترك مع الجانب الإيراني، للبحث عن المفقودين العراقيين والشهداء الإيرانيين خلال الحرب المفروضة وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

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العراق يعلن العثور على رفاة 22 شهيدا إيرانيا ابان الدفاع المقدس

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