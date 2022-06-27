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رويترز: بدء المحادثات النووية في الدوحة غدا

رويترز: بدء المحادثات النووية في الدوحة غدا
الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش

على اعتاب انطلاق مفاوضات رفع الحظر عن ايران ، نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع قوله إن المبعوث الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني روبرت مالي سيصل الى الدوحة اليوم.

العالم - ايران

وفيما من المقرر عقد مفاوضات الغاء الحظر بين إيران وامريكا هذا الأسبوع بشكل غير مباشر بتسهيل من الاتحاد الأوروبي في إحدى دول الخليج الفارسي، نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع قوله إن : من المتوقع ان يصل المبعوث الأمريكي الخاص بالشأن الايراني روبرت مالي إلى الدوحة اليوم الإثنين 27 يونيو للقاء وزير الخارجية القطري.

كما نقلت رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن "علي باقري" كبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي سيكون في الدوحة لإجراء محادثات يومي 28 و 29 يونيو .

وفي وقت سابق ، قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بعد زيارة لإيران يوم الجمعة الماضي، إنه من المتوقع استئناف المحادثات غير المباشرة في الأيام المقبلة في إحدى دول الخليج الفارسي للتغلب على الجمود الحالي.

كما أعلن مصدر مطلع في وزارة الخارجية القطرية ، اليوم ، في مقابلة حصرية مع موقع ميدل ايست نيوز الإلكتروني ، أن جولة جديدة من المحادثات النووية الإيرانية ستُعقد في قطر. وسبق أن اتخذت قطر خطوات سياسية مكثفة لتسهيل المحادثات واستئنافها بعد جمود في مارس آذار.

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رويترز: بدء المحادثات النووية في الدوحة غدا

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