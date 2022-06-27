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جبلي لوزير الإعلام السوري: إعلام محور المقاومة أحبط المؤامرات

جبلي لوزير الإعلام السوري: إعلام محور المقاومة أحبط المؤامرات
الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الإعلام السوري بطرس الحلاق اليوم مع رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الإيراني الدكتور بيمان جبلي والوفد المرافق سبل تعزيز وتطوير التعاون الإعلامي بين البلدين.

العالم - سوريا

وأكد وزير الإعلام أهمية العلاقات الاستراتيجية الثنائية وضرورة التنسيق المشترك في مواجهة الأخبار والحملات الإعلامية الزائفة التي تستهدف المجتمعات عبر تشويه الحقائق وقلب المفاهيم.

وأشار الوزير الحلاق إلى أن الإعلام الوطني السوري استطاع بدعم الأصدقاء التصدي للحملات الإعلامية المغرضة ضد سوريا ومواقفها وثوابتها وتوضيح الحقائق في ظل استخدام أحدث نظريات التأثير النفسي.

بدوره أكد جبلي متانة العلاقات بين البلدين مشيراً إلى استمرار وقوف بلاده إلى جانب سوريا وإدانة أي اعتداء على أراضيها.

ولفت جبلي إلى أن الإعلام السوري قدم الشهداء كما إعلام محور المقاومة ووقف ضد الدعايات السامة للأعداء وتمكن من إحباط المؤامرة والحرب الإعلامية المستمرة على بلاده.

وقال جبلي: إن جبهة المقاومة اليوم جبهة متماسكة وسوريا هي قلبها ، مضيفاً إن سوريا حققت النصر بفضل مقاومة شعبها وجيشها وحالت دون تحقيق العدو أياً من أهدافه.

ويزور الوفد الإعلامي الإيراني دمشق لإجراء مباحثات تركز على التعاون بين الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الإيرانية إضافة إلى مناقشة سبل التعاون مع وسائل الإعلام السورية الأخرى.

حضر اللقاء معاون وزير الإعلام أحمد ضوا وعدد من مديري المؤسسات الإعلامية والسفير الإيراني بدمشق مهدي سبحاني.

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