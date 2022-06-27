مبعوث الرئيس الايراني لشؤون افغانستان يصل قرغيزستان

العالم - ايران

وتناولت المحادثات المستجدات الجارية في افغانستان وسبل حل المشاكل في هذا البلد.

واكد وزير الخارجية القرغيزي على اهمية التعامل مع الحكومة الافغانية من اجل الحؤول دون ازدياد التوتر في افغانستان والذي سيؤثر سلبا على القضايا الامنية في المنطقة.

واعتبر كولوبايف ان الاستفادة المؤثرة من آليات التعاون الاقليمي المتوفرة ومنظمة شنغهاي والبحث عن ايجاد آليات جديدة يعتبر امرا ضروريا لوضع افغانستان في مسار التنمية السلمية والمستدامة.

كما اتفق الجانبان على استمرار الحوار السياسي لتوفير اكبر قدر ممكن من الدعم للشعب الافغاني من اجل بناء افغانستان هادئة ومستقرة.