الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
٠١:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مبعوث الرئيس الايراني لشؤون افغانستان يصل قرغيزستان

مبعوث الرئيس الايراني لشؤون افغانستان يصل قرغيزستان
الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

التقى مبعوث الرئيس الايراني لشؤون افغانستان "حسن كاظمي قمي" في العاصمة القرغيزية بيشكك بوزير الخارجية القرغيزي "جن بيك كولوبايف" واجرى معه محادثات حول اوضاع افغانستان.

العالم - ايران

وتناولت المحادثات المستجدات الجارية في افغانستان وسبل حل المشاكل في هذا البلد.

واكد وزير الخارجية القرغيزي على اهمية التعامل مع الحكومة الافغانية من اجل الحؤول دون ازدياد التوتر في افغانستان والذي سيؤثر سلبا على القضايا الامنية في المنطقة.

واعتبر كولوبايف ان الاستفادة المؤثرة من آليات التعاون الاقليمي المتوفرة ومنظمة شنغهاي والبحث عن ايجاد آليات جديدة يعتبر امرا ضروريا لوضع افغانستان في مسار التنمية السلمية والمستدامة.

كما اتفق الجانبان على استمرار الحوار السياسي لتوفير اكبر قدر ممكن من الدعم للشعب الافغاني من اجل بناء افغانستان هادئة ومستقرة.

روابط ذات صلة

ايران تحذر من مخطط اميركي لتشديد الحرب القومية والمذهبية بافغانستان

كاظمي قمي: إمدادات المياه الإيرانية تحول دون التحديات البيئية في أفغانستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس الايراني يشارك في قمة بحر قزوين بتركمنستان

إصابة مسلحين من "قسد" بهجوم مجهولين في ريف الحسكة

اجتماعات مرتقبة للإطار التنسيقي والاتحاد الوطني وعزم في بغداد

جبلي لوزير الإعلام السوري: إعلام محور المقاومة أحبط المؤامرات

أميرعبد اللهيان يتوجه إلى أنقرة

المركز الوطني للفضاء الالكتروني : هجوم سيبراني خارجي يستهدف قطاع الصلب في البلاد