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بوتين سيلتقي رئيسي خلال قمة بحر قزوين

بوتين سيلتقي رئيسي خلال قمة بحر قزوين
الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الإثنين، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال مشاركتهما في قمة بحر قزوين المقرر عقدها 29 حزيران/يونيو.

العالم - ايران

وقال أوشاكوف للصحافيين إنّ بوتين سيعقد عدداً من اللقاءات الثنائية خلال قمة بحر قزوين في عشق أباد، من بينها لقاء مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ولقاء مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأمس، أفادت وسائل إعلام روسية بأنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم في الأسبوع المقبل بزيارة عمل إلى دوشنبه وعشق آباد.

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أعلن منذ أيام أنّ الرئيس الروسي يعتزم المشاركة في قمة دول منطقة بحر قزوين، التي ستُعقد في الـ29 من الشهر الجاري في عشق آباد.

وقال بيسكوف إنه من المقرر أن يتمّ "عقد لقاءات ثنائية" خلال القمة التي ستحتضنها عاصمة تركمانستان. وتضم منظمة دول منطقة بحر قزوين 5 دول وهي روسيا وإيران وتركمانستان وأذربيجان وكازاخستان.

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