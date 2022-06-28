قادة تركيا وفنلندا والسويد يبحثون الانضمام للناتو في مدريد

العالم ـ أوروبا

اللقاء الذي يأتي على هامش قمة "الناتو"، يمثل محاولة لرفع الفيتو التركي عن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤولين سويديين وفنلنديين.

بينما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن أربع قضايا ذات أولوية "تشكل الملفات الأبرز" على جدول الأعمال وهي: الإجراءات الجديدة الوارد اتخاذها مع استمرار الأزمة الأوكرانية، وطلبا السويد وفنلندا الحصول على عضوية الناتو، واقتراحات لتعزيز البنية الأوروبية للحلف، وإظهار الصين "عدوا" للناتو مثل روسيا. حسب الوكالة.

وضم اللقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الفنلندي سولي نينيستو، ورئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، إضافة إلى أمين عام "الناتو" ينس ستولتنبرغ، وعُقد في مكان قمة الحلف المقررة يوم في الثلاثاء في مدريد.

وتعرقل تركيا انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف وتتهمهما بإيواء مسلحين من "حزب العمال الكردستاني"، المنظمة التي تصنفها أنقرة "إرهابية"، كما تدين وجود أنصار الداعية فتح الله غولن في الدولتين، وهو الذي تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب في تركيا في يوليو 2016.