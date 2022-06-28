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تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما..

عقوبات اوروبية.. هل ستمنع روسيا من مواصلة الحرب؟ وما مصير المهاجرين بامريكا؟

عقوبات اوروبية.. هل ستمنع روسيا من مواصلة الحرب؟ وما مصير المهاجرين بامريكا؟
الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" لهذه الليلة في ملفه الاول... بدء قمةُ حلفِ شمالِ الأطلسي اعمالَها في العاصمةِ الاسبانية مدريد في خضمِ اكبرِ ازمةٍ تشهدُها القارةُ الاوروبية منذ الحربِ العالميةِ الثانية حول الامنِ والغذاء.

خاص بالعالم

الى ذلك اتفقت مجموعةُ الدول الصناعية السبع في ختامِ قمتِها في ألمانيا على زيادةِ الدعمِ لاوكرانيا متعهدةً بجعلِ روسيا تدفعُ ثمناً باهظاً للحربِ في أوكرانيا.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول... اعلان السلطات الأميركية العثورَ على ستٍ وأربعين جثةً لمهاجرين داخلَ شاحنةٍ في مدينة سان أنتونيو بولاية تكساس القريبة من الحدود المكسيكية.

وسارعَ حاكمُ الولاية الجمهوري غريغ آبوت إلى تحميلِ الرئيس جو بايدن المسؤوليةَ عن هذه المأساة بسببِ ما أسماها السياسةَ المُميتة المتمثلة بفتحِ الحدود.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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