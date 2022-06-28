عقوبات اوروبية.. هل ستمنع روسيا من مواصلة الحرب؟ وما مصير المهاجرين بامريكا؟

خاص بالعالم

الى ذلك اتفقت مجموعةُ الدول الصناعية السبع في ختامِ قمتِها في ألمانيا على زيادةِ الدعمِ لاوكرانيا متعهدةً بجعلِ روسيا تدفعُ ثمناً باهظاً للحربِ في أوكرانيا.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول... اعلان السلطات الأميركية العثورَ على ستٍ وأربعين جثةً لمهاجرين داخلَ شاحنةٍ في مدينة سان أنتونيو بولاية تكساس القريبة من الحدود المكسيكية.

وسارعَ حاكمُ الولاية الجمهوري غريغ آبوت إلى تحميلِ الرئيس جو بايدن المسؤوليةَ عن هذه المأساة بسببِ ما أسماها السياسةَ المُميتة المتمثلة بفتحِ الحدود.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.