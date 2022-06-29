مسؤول یمني : يجب منع البناء العشوائي في حرم مطار صنعاء

العالم - الیمن

وقال الفريق الرويشان في اجتماع للجنة الفنية الرئيسية للمحافظة على أراضي وحرم مطار صنعاء الدولي: "علينا مسؤولية في اللجنة الفنية يجب إتمامها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع الاستحداثات والبناء العشوائي على أراضي وحرم المطار".

وأشار إلى أن استحداثات البناء العشوائي وارتفاعها بحرم المطار مخالفة قانونية يجب منعها وإزالتها لما فيه المصلحة العامة ومطار صنعاء بشكل خاص.

فيما أكد وزير النقل نائب رئيس اللجنة الفنية الرئيسية عبدالوهاب الدرة، الحرص على إيقاف ومنع الاستحداثات والبناء العشوائي في حرم وأراضي مطار صنعاء لما له من تأثير على عمل المطار في الملاحة الجوية.

ولفت الوزير الدرة إلى ضرورة التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع أي استحداث أو بناء عشوائي، باعتبار ذلك مخالفة قانونية.