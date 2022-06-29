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مسؤول یمني : يجب منع البناء العشوائي في حرم مطار صنعاء

مسؤول یمني : يجب منع البناء العشوائي في حرم مطار صنعاء
الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس اللجنة الفنية الرئيسية للمحافظة على حرم وأراضي مطار صنعاء الفريق "جلال الرويشان"، أنه يجب منع الاستحداثات والبناء العشوائي على أراضي وحرم المطار.

العالم - الیمن

وقال الفريق الرويشان في اجتماع للجنة الفنية الرئيسية للمحافظة على أراضي وحرم مطار صنعاء الدولي: "علينا مسؤولية في اللجنة الفنية يجب إتمامها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع الاستحداثات والبناء العشوائي على أراضي وحرم المطار".

وأشار إلى أن استحداثات البناء العشوائي وارتفاعها بحرم المطار مخالفة قانونية يجب منعها وإزالتها لما فيه المصلحة العامة ومطار صنعاء بشكل خاص.

فيما أكد وزير النقل نائب رئيس اللجنة الفنية الرئيسية عبدالوهاب الدرة، الحرص على إيقاف ومنع الاستحداثات والبناء العشوائي في حرم وأراضي مطار صنعاء لما له من تأثير على عمل المطار في الملاحة الجوية.

ولفت الوزير الدرة إلى ضرورة التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع أي استحداث أو بناء عشوائي، باعتبار ذلك مخالفة قانونية.

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