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بالفيديو.. اهداف طهران لما بعد محادثات الاتفاق النووي

الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

اكد الاكاديمي والباحث السياسي طلال عتريسي، انه بالنسبة لايران المهم هو ما بعد الاتفاق والمصالح الاقتصادية هي في الشركات التي ستبدأ العمل في ايران والتي يمكن ان تتعرض مجددا للمنع والعقوبات كما حصل مع الاتفاق السابق.

العالم – خاص بالعالم

واضاف الباحث السياسي انه بالنسبة لطهران ما هي الضمانات التي ستعطى للشركات والاستثمارات التي ستعود بالنفع على الاقتصاد الايراني.

واشار طلال عتريسي الى ان الموضوع الاخر هو موضوع النفط والغاز لن يكون هناك عقوبات لان الوضع الذي يشجع الاستنتاج بان الامريكيين متحمسين هذه المرة للاتفاق وانهم يريدون ان تدخل ايران بقوة الى سوق الغاز والنفط بسبب الوضع الروسي.

وتابع الباحث السياسي ان الذي يشجع على الاستنتاج بان الامريكي غير جاهز هو ان بايدن حتى الان لا يستطيع اتخاذ قرارات حاسمة بسبب ضغوط الكونغرس والمنطقة لذلك لا يمكن الجزم بحدوث اتفاق لكن الحظوظ اقوى.

وشدد طلال عتريسي على ان ارسال روبرت مالي للتفاوض وهو من المؤيدين للاتفاق هذا يعني انه يحمل في جعبته امكانية للاتفاق.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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